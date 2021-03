Abschluss der Nordischen Ski-WM: Skispringer glänzen, Langläufer enttäuschen

Der Jubel nach dem goldenen Finale der Heimweltmeisterschaft von Oberstdorf war beim deutschen nordischen Skiteam grenzenlos . Mit der Titelverteidigung im Teamwettbewerb am Samstag retteten die Skispringer um Lokalmatador Karl Geiger die Bilanz bei den Titelkämpfen im Allgäu. Mit sechs Medaillen – je zwei in Gold, Silber und Bronze – gab es trotzdem nur die zweitschlechteste Ausbeute in diesem Jahrtausend nach den Titelkämpfen von Val di Fiemme 2013 (fünf Medaillen).

An die Bilanz der Weltmeisterschaften von Seefeld und Lahti mit je sechsmal Gold kamen die Deutschen vor allem nicht heran, weil die Nordischen Kombinierer erstmals seit 2009 ohne Titel blieben. Die Skilangläufer, die seit zehn Jahren auf eine WM-Medaille warten, enttäuschten erneut. Dafür gab es bei der erstmals seit 1924 ohne Zuschauer stattfindenden Nordischen Ski-WM großes Lob für den Gastgeber Oberstdorf. Mit nur neun Corona-Fällen in den WM-Wochen unter den fast 5000 Beteiligten aus 65 Ländern würde der Nachweis erbracht, das Großveranstaltungen unter Pandemiebedingungen sicher durchführbar sind.

Das Fazit aus deutscher Sicht

Skispringen: Karl Geiger setzte sich in seinem Heimatort ein Denkmal. Mit zweimal Team-Gold sowie je einmal Einzel-Silber und -Bronze krönte sich der 28-Jährige zum Fliegerkönig dieser Titelkämpfe. „Ich bin so stolz auf Oberstdorf, wie sie das hinbekommen haben und hoffe, dass ich etwas zurückgeben konnte“, erklärte Geiger, der in diesem Winter schon den Skiflug-Weltmeistertitel gewonnen hatte. Markus Eisenbichler, mit drei Titeln König der WM 2019 von Seefeld, ist mit nunmehr sechs WM-Goldmedaillen der erfolgreichste deutsche Skispringer aller Zeiten.Die Skispringerinnen konnten nicht an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen, erstmals seit 2013 gab es keine WM-Medaille in einem reinen Frauenwettbewerb. Chefcoach Andreas Bauer kündigte seinen Rücktritt an – hier muss es einen Neuanfang geben.