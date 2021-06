Vor Abschluss der EM-Gruppe gegen Ungarn: Diese Fragen sind beim DFB-Team noch offen

Kann er oder kann er nicht? Der Einsatz von Thomas Müller an diesem Mittwoch (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) gegen Ungarn wackelt. „Wir müssen abwarten, wie das morgige Training ausfällt“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem letzten EM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft in München. „Er wird sich noch einmal einem Test unterziehen. Dann wird man entscheiden, ob er einsatzfähig ist oder nicht.“ Müller hatte sich im Spiel gegen Portugal eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen. Gestern beim Abschlusstraining in Herzogenaurach arbeitete der Bayern-Star individuell im Fitnesszelt, machte anschließend eine Laufeinheit. Gut für Deutschland: Verteidiger Mats Hummels (Knie), Ilkay Gündogan (Wade) und Toni Kroos (Belastungssteuerung) standen wieder mit der Mannschaft auf dem Platz und sind einsatzbereit. Auf Lukas Klostermann (Oberschenkel) muss Löw weiterhin verzichten. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf die letzten offenen Fragen vor dem Gruppen-Finale. Anzeige

Wer vertritt Müller, wenn er ausfällt? Dann dürfte Leon Goretzka zu seinem Startelf-Comeback kommen. Gegen Portugal wurde er nach seiner Muskelverletzung im Bayern-Saisonendspurt eingewechselt und hatte gleich eine große Chance. „Er macht einen sehr guten Eindruck im Training, wirkt sehr dynamisch“, sagte Löw. „Ob es dann schon für 90 Minuten reicht, muss man abwarten. Ich denke aber, dass er bereit ist.“ Auch Goretzka kann sich die Müller-Position vorstellen. „Ich traue mir die Rolle grundsätzlich zu. Seine Position hier beim DFB ähnelt meiner prinzipiell schon“, sagte der Mittelfeldspieler. Goretzka würde dem Team nicht nur mit seiner Torgefahr helfen, sondern auch mit seinem körperlichen Spiel gegen die zweikampfstarken Ungarn. Denkbar wäre aber auch ein Einsatz von Goretzka im defensiven Mittelfeld, dann müsste Ilkay Gündogan wohl auf die Bank, in der Offensive wäre Leroy Sané erster Kandidat. „Er hat klasse Qualitäten. Wenn er seine Chance bekommt, wird der Leroy auch da sein“, ist Löw überzeugt.





Verändert Löw gegen defensive Ungarn das System? Unwahrscheinlich. Das System mit der defensiven Dreierkette und Jo­shua Kimmich auf rechts hat sich bewährt und besonders gegen Portugal exzellent funktioniert. Wichtig wird sein, hinter die tief stehende Abwehrkette der Ungarn zu kommen. Kimmich und Robin Gosens auf der linken Seite müssen sich immer wieder in das Angriffsspiel einschalten, damit das gelingt. „Wir waren absolut besser gegen Portugal, was die Offensive angeht. Es war schon so, dass wir die Partie dominiert haben. Das war eine gute Basis“, lobte der Bundestrainer.