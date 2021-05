Abschluss und Aufbruch: Hannover 96 räumt die Bank ab

Sie werden noch einmal ihre Plätze einnehmen, für die letzten 90 Minuten der Saison, die auch ihre letzten Minuten bei 96 sein werden. Die Partie gegen Nürnberg wird ein Abschiedsspiel auf vielen Ebenen. Nicht nur Trainer Kenan Kocak wird gehen, auch im Betreuerteam beginnt ein großer Umbruch ein. „Es soll zeigen, dass wir nicht nur einfach so weitermachen, sondern den Mut haben, Entscheidungen zu treffen“, erklärt 96-Chef Martin Kind den radikalen Schnitt. „Wir wollen das Signal des Aufbruchs senden.“

Der Fluch der 96-Kapitäne: Wer will diese Wanderbinde?

Teammanager Morena bleibt

Der personelle Umbau ist in den vergangenen Tagen in Großburgwedel durchgeplant worden. „Es ist formal alles vorbereitet und entschieden, damit wir es zeitnah abschließen können“, sagt Kind. In der nächsten Woche soll „die Personalabteilung“ die entsprechenden Kündigungsgespräche führen.

Das betrifft Co-Trainer, Fitness- und Athletiktrainer, Physios und Ärzte. Der Teammanager dagegen bleibt. Es sei „nie angedacht“ gewesen, Fabio Morena zu entlassen, meint Kind. Hätte Kocak seinen Vertrag bis 2023 erfüllen dürfen, hätte Morena aber wohl gehen müssen.

Umbruch könnte teuer werden

Dem 96-Chef ist klar, dass der Umbruch im Team hinterm Team teuer werden könnte. Zumindest bei den Betreuern, deren Verträge nicht auslaufen und die unbefristet angestellt sind. Es soll versucht werden, „Abfindungsregelungen zu treffen“, um die Trennung „ohne die Gerichte zu erledigen“. Dennoch rechnet Kind in Einzelfällen auch mit Klagen.

Das wird jedoch in Kauf genommen, um den Stab und die Kabine neu aufzustellen für den neuen Trainer Jan Zimmermann. Vermutlich wird ihm auch ein neuer Sportchef an die Seite gestellt. Kinds Jobgarantie für Gerhard Zuber endet ebenfalls mit dem Abpfiff gegen Nürnberg. Wenn denn das Zeichen des Aufbruchs in die Fußballwelt gesendet werden soll, wäre es eher kontraproduktiv, den wie Kocak gleichermaßen für die Zusammenstellung der Mannschaft und damit für die enttäuschende Saison verantwortlichen Sportchef Zuber im Amt zu belassen.