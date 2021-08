16 Tage lang haben sich Athletinnen und Athleten aus aller Welt bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio in sportlichen Wettkämpfen gemessen. Traditionsgemäß wird die Veranstaltung mit einer großen Feier im Olympiastadion beendet. Coronabedingt ist Publikum im Stadion – wie schon bei der Eröffnungsfeier – untersagt. Auch während der Wettkämpfe mussten die Sportlerinnen und Sportler zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele ohne Fans in den Stadien und Arenen um die Medaillen kämpfen. Anzeige

Olympia 2021: Wo und wann steigt die Abschlussfeier? Die traditionelle Abschlussfeier findet im neuen Olympiastadion von Tokio am Sonntag, 8. August 2021, um 20 Uhr Ortszeit statt. Die Zeitverschiebung nach Japan beträgt sieben Stunden. In Deutschland ist es also 13 Uhr am Sonntag, wenn die XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio beendet werden.

Wer überträgt die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2021? Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio wird im deutschen Free-TV von den Sendern ARD und Eurosport live übertragen. Los geht es in der ARD am Sonntag, 8. August, um circa 13.00 Uhr, die Moderation übernimmt Alexander Bommes. Auf Eurosport ist die Abschlussfeier ebenfalls live ab 13 Uhr deutscher Zeit zu sehen.

Olympia 2021: Wo kann ich die Abschlussfeier im Livestream sehen? Parallel zur Übertragung im Free-TV ist das Programm auch als Livestream im Internet über die jeweiligen Mediatheken der Sender abrufbar. Auf Eurosport ist das jedoch nur für registrierte Nutzerinnen und Nutzer möglich. Die ARD stellt sein Fernsehprogramm online über die Mediathek zur Verfügung. Das ZDF bietet hier einen unkommentierten Livestream an.

Das Restprogramm der Olympischen Spiele am Abschlusstag Auch am letzten Tag wird in Tokio noch um Medaillen gekämpft. In welchen Disziplinen und um welche Uhrzeit zeigt die Übersicht: 00:00 Uhr Leichtathletik Marathon (Männer, Rennen) 02:00 Uhr Volleyball (Frauen, Spiel um Platz 3) 02:30 Uhr Wasserball (Männer, Spiel um Platz 7) 03:00 Uhr Radsport Bahn 04:00 Uhr Rhythmische Sportgymnastik (Frauen, Finale) 04:00 Uhr Wasserball (Männer, Spiel um Platz 5) 04:00 Uhr Handball (Frauen, Spiel um Platz 3) 04:06 Uhr Radsport Bahn 04:30 Uhr Basketball (Frauen, Finale) 04:51 Uhr Radsport Bahn 06:30 Uhr Volleyball (Frauen, Finale) 06:40 Uhr Wasserball (Männer, Spiel um Platz 3) 07:00 Uhr Boxen Leichtgewicht (Frauen, Finale) 07:15 Uhr Boxen Leichtgewicht (Männer, Finale) 07:45 Uhr Boxen Mittelgewicht (Frauen, Finale) 08:00 Uhr Handball (Frauen, Finale) 08:15 Uhr Boxen Superschwergewicht (Männer, Finale) 09:30 Uhr Wasserball (Männer, Finale)

Programm der Olympia-Abschlussfeier: So läuft die Zeremonie ab Ähnlich der Eröffnungszeremonie wird es auch bei der Abschlussfeier wieder eine künstlerische Darbietung des Gastgeberlandes Japan geben – inklusive Feuerwerk. Traditionell ertönen die Olympische Hymne sowie die Hymnen Griechenlands (als Ursprungsland von Olympia) und des Gastgeberlandes. Als Zeichen der Kontinuität wird die Olympische Flagge während der Abschlussfeier an den Gastgeber der nächsten Spiele übergeben. Wie schon bei der Eröffnungsfeier versammeln sich alle Athletinnen und Athleten nach dem Einlauf im Olympiastadion in Tokio. Am Ende wird das Schlusswort vom IOC-Präsidenten Thomas Bach gehalten, der die Spiele offiziell für beendet erklärt. Dabei wird das Olympische Feuer gelöscht.