Abschlusstraining vor Dänemark-Test: Joachim Löw setzt schon auf Mats Hummels und Thomas Müller

Die beiden DFB-Comebacker Mats Hummels und Thomas Müller haben offenbar beste Karten, gleich beim ersten Länderspiel nach ihrer Rückkehr ins DFB-Team in der Startformation zu stehen. Beim Abschlusstraining vor dem Testspiel in Innsbruck gegen Dänemark am Mittwoch (21 Uhr/RTL) stand das Duo nach SPORTBUZZER-Informationen in der ersten Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw - der am Dienstagabend allerdings "nur" mit neun gegen neun spielen ließ, weil er noch nicht ausreichend fitte Spieler zur Verfügung hatte. Insgesamt standen 21 Spieler auf dem Rasen. Anzeige

Trainiert wurde bereits in der Arena in Innsbruck, in der am Mittwochabend auch der Ball rollt. Löw testete sowohl eine Viererkette (mit Niklas Süle als Nebenmann von Hummels) und eine Dreierkette, in der neben dem erfahrenen Dortmunder sowohl Süle als auch Matthias Ginter zum Einsatz kamen. Als Außenverteidiger spielten in beiden Formationen Lukas Klostermann und Robin Gosens, der aktuell im Duell mit Christian Günter und Marcel Halstenberg die Nase vorn hat.

DFB-Elf bei Testspiel gegen Dänemark ohne Sextett um Gündogan: Dieses Team könnte Löw aufstellen

Im Mittelfeld stand in Vertretung der noch nicht voll belastbaren oder noch gar nicht anwesenden Leistungsträger (Toni Kroos, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan sollen zum EM-Start aber fit sein) der BVB-Allrounder Emre Can an der Seite von Joshua Kimmich. Kroos war nach überstandener Corona-Infektion erstmals wieder im DFB-Training dabei - genau wie der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala.