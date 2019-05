Abseits, Gegentore, Freistöße – sieben Statistiken zur Bundesligasaison von RB Leipzig

Saubermann Gulacsi

Nur 29 Gegentore hat RB Leipzig in der abgelaufenen Bundesliga-Saison gefangen und stellt damit die beste Defensive der Liga. Entscheidenden Anteil an dieser beeindruckenden Leistung hat Torwart Peter Gulacsi. Der ungarische Nationalkeeper in den Reihen der Roten Bullen blieb in 33 Spielen 16 Mal ohne Gegentreffer und ist damit unangefochtene Nummer eins im Oberhaus. Kurios: In der Liste der gehaltenen Torschüsse kommt Gulacsi mit 93 gerade so in die Top-Ten. Auf Platz eins liegt hier Michael Esser von Hannover 96. Gulacsis hohe Zahl an Spielen ohne Gegentreffer spricht also auch dafür, dass die RB-Defensive wenig Chancen zugelassen hat. Neben dem Torwart schafft es deshalb auch Abwehr-Chef und Kapitän Willi Orban in die "kicker-Elf des Jahres"

Rangnicks junge Wilde

Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Tyler Adams, Emile Smith Rowe und Matheus Cunha haben etwas gemeinsam – alle fünf absolvierten in dieser Saison Pflichtspiele für RB Leipzig und waren dabei unter 20 Jahre alt. Das Quintett steht dabei exemplarisch für die Philosophie der Roten Bullen, auf extrem junge Spieler zu setzen. Mit einem Durchschnittsalter von 22,3 Jahren führt die Mannschaft von Ralf Rangnick laut "ran“ die Alters-Rangliste der Bundesliga an. Zum Vergleich: Auf Platz zwei liegt die TSG 1899 Hoffenheim mit 24,5 Jahren – ein gutes Zeichen, das wohl dafür spricht, dass Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann den eingeschlagenen Weg an der Pleiße weiterführen wird. Den ältesten Kader hatte übrigens Überraschungsaufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 26,52 Jahren.

Top-Stürmer im Abseits

Timo Werner führt bei RB Leipzig nicht nur die Torschützenliste und die Tabelle der meisten Transfer-Gerüchte an. Der Nationalspieler ist auch mit Abstand am häufigsten ins Abseits gelaufen. Insgesamt ging beim 23-Jährigen laut der "ran"-Datenbank in 30 Spielen 34 Mal die Fahne hoch. Jean-Philippe Mateta von Mainz 05 stand zwar insgesamt noch zwei Mal mehr im Abseits, jedoch absolvierte der Franzose auch vier Spiele mehr als Werner. Als gesamte Mannschaft hat RB den Abseits-Spitzenplatz knapp verpasst. 87 Mal reichen für Platz zwei hinter dem FC Bayern München, der 89 Angriffe zurückgepfiffen bekam.

Standard-Könige

Eine große Stärke der Leipziger warer in dieser Saison die Standardssituation. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Roten Bullen hatten auch jede Menge Möglichkeiten, um zu üben. 190 Ecken hat sich die Mannschaft erspielt und liegt damit auf Platz zwei hinter Meister Bayern München. Der kommt laut "ran" auf 287. Ganz vorn liegt RB hingegen bei den Freistößen. Insgesamt bekamen die Leipziger 516 ruhende Bälle zugesprochen. Auf dem zweiten Rang liegt der VfL Wolfsburg mit 490.

Medizinische Abteilung

Auch in diesem Jahr waren die im Vergleich zum Rest der Liga wenigen langwierigen Verletzungen ein Erfolg für die Roten Bullen. So standen Trainer Ralf Rangnick beispielsweise vor dem DFB-Pokalfinale alle Spieler zur Verfügung – eine durchaus ungewöhnliche Situation am Ende einer Spielzeit mit so vielen Partien. Laut der Website fussballverletzungen.comkommen die Roten Bullen insgesamt auf 1040 Ausfalltage und liegen damit hinter den beiden Absteigern VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg auf einem starken dritten Platz. Ein Großteil der Fehlzeit geht dabei auf Kosten von Emil Forsberg und Dayot Upamecano. Während der Schwede vor allem in der Hinrunde häufig zuschauen musste, fehlte der Franzose fast die komplette Rückrunde.

