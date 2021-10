Abseits? Tor-Wirbel bei Köln-Sieg gegen Fürth – Czichos: "Ich merke, dass ich den Ball berühre"

Der 1. FC Köln hat nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den dritten Bundesliga -Sieg der neuen Saison eingefahren und gegen Aufsteiger Greuther Fürth einen Halbzeit-Rückstand in ein 3:1 umgewandelt . Eine nicht unerhebliche Szene, die das Spiel endgültig in Richtung der Rheinländer kippen ließ: Das 2:1 durch Ellyes Skhiri, der zusammen mit Teamkollege Rafael Czichos zum Ball ging und diesen über die Linie drückte. Weil sich Verteidiger Czichos im Abseits befand, wurde der Treffer vom Videoschiedsrichter überprüft – und für regulär befunden, da kein Kontakt des 31-Jährigen nachgewiesen werden konnte.

Der Defensivmann widersprach dieser Auslegung nach Abpfiff. Auf die Frage, wer den Ball letztlich im gegnerischen Tor unterbrachte, antwortete er am DAZN-Mikrofon prompt: "Ich". Wem das Tor am Ende zugesprochen wird, würde indes keinen Unterschied machen. "Ich kann nur sagen, dass ich merke, dass ich den Ball berühre", so Czichos weiter. "Ob das Abseits war oder nicht, ist mir egal."