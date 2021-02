"Absolut scheiße": Bielefeld-Keeper Ortega kritisiert Team-Leistung gegen BVB scharf

Die Abstiegsgefahr wächst. Nach der 0:3-Pleite gegen Borussia Dortmund droht Arminia Bielefeld ein bitteres Wochenende. Mit einem Punktgewinn von Mainz 05 am Sonntag gegen den FC Augsburg würde der Aufsteiger auf Platz 17 - und damit auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Die Niederlage gegen Dortmund markierte das fünfte sieglose Spiel in Folge für die Ostwestfalen - ganz zum Ärger von Torwart Stefan Ortega. Angesprochen auf seine Gefühlslage nach der Pleite der Bielefelder, polterte der 28-Jährige bei Sky: "Absolut Scheiße. Ich bin komplett frustriert. Es ist zum Kotzen, dass wir das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit herschenken."

Bis zur Pause zeigte Bielefeld vor allem in der Defensive eine kämpferische Leistung und rettete das Remis in die Kabine. Doch kurz nach der Halbzeit brach die Arminia ein: Mahmoud Dahoud (48. Minute), Jadon Sancho (58./Foulelfmeter) und Reinier (81.) sorgten am Ende für den verdienten Sieg des BVB. Von Bielefeld gab es nur noch wenig Gegenwehr.

Dem Keeper besonders ein Dorn im Auge: Die Leistung einiger seiner Mitspieler. "Am Ende geht es darum, dass die elf Spieler auf dem Platz zusammen agieren", sagte der Schlussmann. "Dafür haben wir zwar nicht die Qualität wie Dortmund, dass es auch mit sieben Spielern funktioniert und sich der Rest eine Pause gönnt." Auf die Frage, ob alle Spieler am Limit gewesen seien, antwortete Ortega mit "Nee - da fragen SIe mich was." In der aktuellen Phase könne sich der Zweitliga-Meister der Vorsaison solche mentalen und physischen Nachlässigkeiten aber nicht leisten, so der Keeper weiter: "Das geht bei uns nicht. Und das bekommen wir im neuen Jahr sehr zu spüren. Warum wir es nicht hinkriegen, kann ich nicht sagen."