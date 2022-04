"Absolute Ausnahmeregelung": Airline ändert Flugnummer für Eintracht Frankfurt nach Sensation in Barcelona

Eintracht Frankfurt hat bei der Heimkehr vom Europapokal-Coup beim FC Barcelona eine besondere Ehre erhalten. Für den Rückflug am Freitagnachmittag wurde die Flugnummer nach Angaben des Fußball-Bundesligisten auf "1SGE" geändert. "Dank einer absoluten Ausnahmeregelung" , twitterten die Hessen vor dem Abflug und fügten an: "Kein Scherz, einfach nur schön."

Die Abkürzung SGE steht für die Bezeichnung Sportgemeinde Eintracht. Bei der Flugdaten-Website "Flightaware" ließ sich der Lufthansa-Flug mit dieser Flugnummer am Nachmittag beim Rückflug beobachten. Frankfurt war mit dem sensationellen 3:2 in Barcelona in das Halbfinale der Europa League eingezogen.

Der Hype um Frankfurt zeigt sich ohnehin vor allem in den sozialen Medien. Dort trendet auch am späten Nachmittag noch immer der zum Spiel zwischen den Hessen und Barca gehörige Hashtag #FCBSGE. Die Freude im Klub war ohnehin groß. "Riesenlob an die Spieler, was sie hier geleistet haben. Riesenlob an unsere Fans, die hier etwas vollbracht haben, was es sonst kaum gibt auf der Welt", sagte Glasner, dem seine zerstörte Hose "egal" war und der den unglaublichen Abend extrem hoch bewertete: "Das hat sich eingebrannt ins Herz für immer. Diese Gefühle werde ich mitnehmen, bis ich irgendwann hoffentlich mal eine Etage höher bin."