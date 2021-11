"Absolute Mentalität" und "Top-Leistung": Stimmen zur 5:0-Gala von RB Leipzig

Brügge. Mit dem letzten Aufgebot hat das vom Corona-Chaos geplagte RB Leipzig den kleinen FC Brügge demontiert und die Chance auf das europäische Überwintern gewahrt. Der von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute deutsche Vizemeister setzte sich beim völlig überforderten belgischen Meister am Mittwochabend mit 5:0 (4:0) durch und entschied damit das direkte Duell um Platz drei in der Gruppe A für sich. Sind Leipzig und Brügge mit vier Zählern auch nach dem letzten Spieltag in zwei Wochen punktgleich, darf RB in der Europa League weiterspielen.