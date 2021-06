"Absoluter Teamplayer": Jens Jansen wird neuer Co-Trainer bei Hannover 96

Die nächste Baustelle bei Hannover 96 ist geschlossen: Jens Jansen (45), der schon beim TSV Havelse mit dem neuen Chefcoach Jan Zimmermann zusammenarbeitete, wird neuer Co-Trainer beim Zweitligisten. Das bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag. Der SPORTBUZZER berichtete schon Mitte Mai von dem Neuzugang im Trainerteam.

Anzeige

Sowohl in Havelse als auch bei Germania Egestorf/Langreder fungierte Jansen schon als Co-Trainer von Zimmermann, beide kennen und schätzen sich also schon lange. Nun folgt auch für ihn der Schritt in die zweite Bundesliga. "Jens ist seit mehreren Jahren mein Wegbegleiter und passt super ins 96-Trainerteam. Er kommt mit seiner positiven Art bei den Spielern gut an und schafft es stets, sie zu motivieren, einen Schritt mehr zu gehen. 'Jay' ist ein absoluter Teamplayer. Ich freue mich für ihn, denn er hat sich diese Möglichkeit im Profifußball sehr hart erarbeitet", sagt Zimmermann über seinen Weggefährten.