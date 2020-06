"Absoluter Witz": BVB-Star Jadon Sancho reagiert auf DFL-Strafe nach Friseur-Affäre

Friseur-Besuch mit Folgen: BVB-Flügelstürmer Jadon Sancho muss wie Teamkollege Manuel Akanji eine Geldstrafe in nicht bekannter Höhe an die Deutsche Fußball Liga (DFL) zahlen. Der Grund dafür laut der DFL: Der Besuch des Star-Friseurs Winnie Nana Karkari in den Privatwohnungen der BVB-Stars, der als Verstoß gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL-Taskforce "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" zur Fortsetzung des Spielbetriebs nach der Coronavirus-Pause gewertet wurde. Während der BVB noch nicht offiziell auf die Strafe gegen seine Stars reagierte, verschaffte Sancho seiner Wut auf Twitter Luft: "Absoluter Witz DFL", schrieb der 20 Jahre alte Brite, versehen mit einem ablehnenden Emoji.

Die Liga begründete die Sanktion mit den Fotos, die in Medien sowie in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden waren. Darauf war zu sehen, wie sich die Profis unter Missachtung der Abstandsregelungen und ohne Schutzmasken mit dem Friseur zusammengestellt hatten. Die DFL erläuterte in ihrer Stellungnahme: "Es steht außer Frage, dass auch Profi-Fußballer ihre Haare schneiden lassen müssen. Dies muss derzeit jedoch im Einklang mit dem medizinisch-organisatorischen Konzept erfolgen. Der Klub hatte seinen Spielern im konkreten Fall auch eine entsprechende Möglichkeit bereitgestellt."

Sancho und Akanji können gegen DFL-Strafe Beschwerde einlegen

Sancho und Akanji haben laut der DFL-Mitteilung die Möglichkeit, gegen die Strafe innerhalb von fünf Tagen Beschwerde einzulegen. Die Sanktion richte sich jedoch ausdrücklich nicht gegen den BVB, bei dem kein "Organisationsverschulden" erkennbar sei.