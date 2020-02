Abstieg besiegelt! Oberliga-Volleyballer des MTV Gamsen müssen in die Verbandsliga

Nach dem Abstieg der Volleyballer des MTV Gifhorn, der bereits in der Vorwoche festgestanden hatte, ist nun klar, dass der MTV Gamsen dem Nachbarn in die Verbandsliga folgen wird. Im letzten Heimspiel der Saison verlor der Aufsteiger gegen den TSV Burgdorf und den Wolfenbütteler VC beide Oberliga-Spiele - und verpasste so die ohnehin geringe Chance auf den Klassenerhalt.