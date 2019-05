Boris Schommers bekräftigt trotz Abstieg: Will Trainer beim 1. FC Nürnberg bleiben

Wie geht es im Frankenland weiter? Nach dem feststehenden Abstieg des 1. FC Nürnberg aus der Fußball-Bundesliga hat Interimstrainer Boris Schommers seinen Wunsch bekräftigt, den "Club" in der kommenden Saison als Chefcoach betreuen zu wollen. „Ich habe ja gesagt, dass ich dem 1. FC Nürnberg gerne zur Verfügung stehe und mit dieser Mannschaft gerne weiter arbeiten möchte. Alles andere liegt in der Entscheidung vom Vorstand Sport“, sagte Schommers nach dem 0:4 am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Dadurch sind die Nürnberger zum neunten Mal aus der ersten Liga abgestiegen - damit haben sie ihren eigenen Rekord eingestellt.

Sportvorstand Palikuca will Canadi

Der Rheinländer war nach der Trennung von Michael Köllner im Februar zum Interimscoach befördert worden. Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca soll laut Medienberichten den Österreicher Damir Canadi, derzeit Trainer beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen, als neuen Chef favorisieren. "Noch in der nächsten Woche" - also bereits vor dem letzten Spieltag, an dem der FCN beim SC Freiburg vorerst seinen Ausstand aus dem Fußball-Oberhaus gibt - soll die Trainer-Entscheidung bekanntgegeben werde, erklärte Palikuca bei Sky.

Die schlechtesten Bundesliga-Absteiger der Geschichte: 1. Tasmania Berlin (1965) - 10 Punkte / 15:108 Tore ©

Anzeige

Margreitter will bleiben

Ebenso wie Interimstrainer Schommers will auch FCN-Verteidiger Georg Margreitter beim Neuaufbau auf jeden Fall mithelfen. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und werde die sicher erfüllen“, beteuerte der 30-jährige Österreicher, der seit Sommer 2015 in Nürnberg spielt. Andere Leistungsträger hingegen stehen vor dem Abschied. Mittelfelakteur und U21-Nationalspieler Eduard Löwen beispielsweise wird mit dem Europa-League-Halbfinalisten Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. „Meines Erachtens wäre es heuchlerisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bleibe, egal, was kommt", meinte Löwen vor einigen Wochen im Fachmagazin Kicker.

ANZEIGE: 50% auf Fußballtasche mit Bodenfach! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.