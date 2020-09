Abstieg bei Germania kein Thema: Egestorfer Reserve setzt auf den Teamgeist

Geht es nach Arndt Westphal, dann wird es die Germanen-Reserve dieses Mal besser machen als im Vorjahr: „Ich gehe, davon aus, dass wir am Ende irgendwo in der Mitte landen werden“, sagt der neue Trainer von der U23 des 1. FC Germania Egestorf/Langreder, die ohne den vorzeitigen Abbruch der Saison wohl aus der Bezirksliga abgestiegen wäre.

Mit dieser Prognose will der Trainer verdeutlichen, dass er davon ausgeht, dass seine Mannschaft – anders als in der vorherigen Saison – nicht in Abstiegsgefahr geraten wird. Dabei birgt der spezielle „Corona-Modus“ allerdings einige Stolperfallen. Denn es gibt deutlich mehr Absteiger als zuvor, schließlich muss ein Überhang abgebaut werden. Das dürfte also ein Hauen und Stechen werden.