Tränen-Interview mit Taschentuch-Pause: Fürth-Manager Rachid Azzouzi arbeitet Abstieg emotional auf

Rachid Azzouzi wirkte untröstlich. Natürlich, der Abstieg der SpVgg Greuther Fürth hatte sich seit Monaten angedeutet. Und klar, schon vor der Saison hatten wohl nur große Optimisten dem Aufsteiger den Klassenerhalt zugetraut. Als die Rückkehr in die 2. Liga nach der 1:4 (1:2)-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag dann aber unverrückbar feststand, übermannten den Manager der Franken die Emotionen. "Das ist das Baby von uns allen. Das tut halt weh. Du gibst so viel. Es reicht halt manchmal nicht. Aber es wird wieder weitergehen", sagte Azzouzi schluchzend am Sky-Mikrofon und versprach trotzig: "Wir greifen nächstes Jahr nochmal an."

