Abstiege, Enttäuschungen, Insolvenzen: Wie geht es mit dem Fußball im Osten weiter?

Es glich einem Hilferuf, als sich zuletzt namhafte Vertreter des Ostfußballs, darunter Hans-Jürgen Dörner und Jürgen Sparwasser, in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gewandt hatten. Sie forderten eine Aussetzung der Abstiegsregelung in den ersten vier Ligen und ein Bekenntnis der Verbände „zur Bedeutung des Ostfußballs“, bevor „die Sonne im Osten endgültig untergeht“. Denn dort liegt der Fußball – bis auf ein paar wenige Ausnahmen in Leipzig, Berlin und Aue – wieder einmal am Boden.

In der neuen Saison wird Dresden auf Hansa Rostock treffen, einen der wenigen sportlichen Lichtblicke im Osten der Republik . Bis zum letzten Spieltag hoffte Hansa auf den Aufstieg, der in Rostock zuletzt 2011 gefeiert wurde. In den davorliegenden Spielzeiten ging es eher gegen den Abstieg und nur knapp entging die Kogge einem finanziellen Schiffbruch. Langfristig können die Rostocker, die einen Schuldenberg von mehr als 20 Millionen Euro vor sich herschieben , aber wohl nur in der 2. Liga überleben.

Bei Dynamo Dresden steht nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga der nächste große Umbruch an. Die einzig positive Nachricht: Die wirtschaftliche Situation sei laut Verein deutlich besser als beim letzten Gang in die Drittklassigkeit vor sechs Jahren.

"In der 3. Liga gibt es traditionell eine hohe Ansammlung an Traditionsvereinen aus dem Osten" , sagt Christoph Breuer, Professor am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Die Medienerlöse sind dort deutlich geringer als in der 2. Liga. Gleichzeitig ist das Finanzrisiko eines Abstiegs in den Amateurfußball hoch und jetzt zudem der finanzielle Schaden durch Corona erheblich."

Die 3. Liga wird oft als "Durchgangs-" oder "Insolvenz-Liga" verspottet. Ein Großteil der Klubs macht in dieser Klasse Miese. Mindestens die Hälfte der Teams möchte daher aufsteigen - unter das Dach der DFL und an die großen Geldtöpfe der TV-Übertragung. Dafür wird viel investiert.

Mit großen Ambitionen waren beide Vereine in die Saison gestartet. Der HFC peilte nach einer starken Vorsaison genauso wie Zweitligaabsteiger FCM den Aufstieg an – erst am vorletzten Spieltag sicherten sich beide Mannschaften den Klassenerhalt . Der HFC verzichtet vorerst auf eine geplante Etat-Erhöhung. Auch beim Chemnitzer FC will man nach dem Abstieg nicht vom sofortigen Wiederaufstieg aus der Regionalliga sprechen. Stattdessen geht es einmal mehr um die Existenz. Der Klub befindet sich noch im Insolvenzverfahren. Bis Mitte August braucht Chemnitz fast eine halbe Million Euro , sonst droht die Abwicklung des Vereins.

Das 7,5 Millionen Euro schwere Hilfspaket der Champions League-Klubs und die 200 Millionen Euro Nothilfe des Bundes für den deutschen Profisport werden die Einnahmeverluste, die den Klubs durch den Zuschauerausschluss in Folge der Pandemie entstanden sind, nicht ausgleichen können. Vielerorts werden im Osten deswegen wieder kleinere Brötchen gebacken - wie in Halle und Magdeburg.

Stattdessen wird im ostwestfälischen Verl in der Saison 2020/2021 erstmals Profifußball gespielt. Christoph Breuer sieht hier ein Phänomen, das den Osten und Westen Fußballdeutschlands unterscheidet. „Es gibt auch im Westen Traditionsvereine, die abstürzen - wie Kaiserslautern oder 1860 München -, doch die werden durch neue Klubs - wie Verl, Hoffenheim oder Heidenheim -ersetzt. Dieser ausgleichende Effekt ist in Ostdeutschland nicht zu beobachten.“ Scheinbar fehle im Osten die Finanzkraft, um nach einem Abstieg wieder aufzustehen.

Regionalligist Lokomotive Leipzig wollte in diesem Jahr in den Profifußball zurückkehren. Doch die Sachsen zogen in der Relegation gegen den SC Verl den Kürzeren – ungeschlagen, wegen eines Auswärtstors weniger. Jetzt sind die Aussichten im Leipziger Stadtteil Probstheida nicht sehr rosig. Ein neuer potenter Hauptsponsor hat sein Engagement zurückgezogen , weil das an den Aufstieg in Liga drei geknüpft war.

Ließe sich dieses Modell nicht auf Halle, Magdeburg oder Jena übertragen? "Die Anzahl an Unternehmen, die sich das leisten können, ist sehr überschaubar bis gar nicht vorhanden. Außerdem ist die Situation bei RB mit einem Investment in einen der genannten Klubs nicht vergleichbar", sagt Breuer. "RB hat einen weißen Fleck auf der Landkarte strategisch ausgewählt. Im Regelfall ist der Standort jedoch vorgegeben und ein Traditionsverein wird zu reaktivieren versucht."

In den oft strukturschwachen und weniger dicht besiedelten Regionen Ostdeutschlands sucht man die großen Geldgeber vergeblich. Bis heute hat kein einziger Dax-Konzern seinen Sitz in den Bundesländern der ehemaligen DDR.

So geschehen in Jena. Dort war 2014 der belgische Investor Roland Duchatelet eingestiegen. Der Multimillionär investiert in ganz Europa in Fußball-Klubs. Vielen Jena-Fans ist Duchatelet ein Dorn im Auge, zu sehr mischt sich der Gesellschafter in das operative Geschäft des Vereins ein. Doch ohne sein Geld, wäre Jena vermutlich längst am Ende.

Dennoch stieg der FC Carl-Zeiss in dieser Saison als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht ab. Eine schnelle Rückkehr in die 3. Liga haben sie in Jena scheinbar abgeschrieben. Duchatelet forderte, künftig vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen.