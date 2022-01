Gladbach-Krise ohne Ende? Lothar Matthäus sieht Borussia im "Abstiegsstrudel" angekommen

Bundesliga-Pleite gegen Bayer Leverkusen (1:2), DFB-Pokal-Aus gegen Zweitligist Hannover 96 (0:3) – und nun auch noch eine Heimniederlage gegen Union Berlin (1:2). Bei Borussia Mönchengladbach spitzt sich die sportliche Lage weiter zu. Seit dem 2:1-Überraschungscoup gegen Spitzenreiter FC Bayern zum Rückrundenauftakt setzte es für die Elf vom Niederrhein nur noch Pleiten. Auf Platz zwölf des Klassements haben die Gladbacher nurmehr vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 – angesichts der jüngsten Leistungen droht der komplette Absturz. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus muss sich die Borussia mit den Gepflogenheiten im Tabellenkeller langsam aber sicher arrangieren. "So bitter wie es klingt: Gladbach ist im Abstiegskampf angekommen", sagte der ehemalige Borussia-Profi bei Sky. Anzeige

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter müsse aus dem "" und der misslichen Lage "schnellstmöglich wieder rauskommen", erklärte Matthäus weiter. Den Grund für die Krise der Gladbacher verortete der TV-Experte auch abseits des Platzes. "Sie haben keine Ruhe im Verein. Das kann in so einer Phase mitentscheidend sein, dass man irgendwo landet, wo man nicht landen will." Bei den Gladbachern hatten sich zuletzt in Matthias Ginter und Denis Zakaria zwei absolute Leistungsträger gegen eine Ausweitung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags entschieden.

Hamann: "Dass es keine Mannschaft ist, ist offensichtlich"

Auch Sky-Kollege Dietmar Hamann fällte ein hartes Urteil für die strauchelnde Hütter-Elf. "Es sieht düster aus in Gladbach. Nicht auszudenken, hätten sie die ersatzgeschwächten Bayern nicht geschlagen. Sie hängen da unten drin und werden weiter dort unten bleiben", so das ernüchternde Fazit des ehemaligen Liverpool-Profis. Aussicht auf Besserung? Fehlanzeige. "Ich hatte vor dem Spiel wenige Antworten und jetzt noch weniger. Wenn du in so einer Krise bist, rückst du entweder näher zusammen, oder du fängst an, in deine Einzelteile zu zerfallen. Ich habe aktuell das Gefühl, es ist Letzteres. Dass es keine Mannschaft ist, ist offensichtlich“, sagte Hamann weiter.