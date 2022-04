Abstiegskampf pur: ZFC Meuselwitz gewinnt hochwichtiges Spiel beim FC Eilenburg

Eilenburg. Falls jemand eine Blaupause für den Begriff „Abstiegskampf“ benötigt, er möge zu dieser Partie greifen. Reichlich Fouls, Gelbe Karten, siedende Emotionen, Rudelbildungen und ein Elfmeter, der die Richtung des Geschehens lenken sollte. All das boten der FC Eilenburg und der ZFC Meuselwitz am Donnerstagabend – mit dem besseren Ende für die Gäste. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg kann das Team von David Bergner durchatmen, während an der Mulde unruhige Osternächte zu befürchten sind.

