Ihr habt die Wahl: Wer wird Niedersachsens Behindertensportler des Jahres 2020?

Diese Erfolgsgeschichte ist ungewöhnlich und beeindruckend zugleich. Zum 20. Mal wird der Behindertensportler des Jahres in Niedersachsen gesucht. Und von Beginn an haben die zur Wahl stehenden Sportler mit ihrem Lebensmut, ihrer Freude am Sport, aber auch ihrem Ehrgeiz die Menschen zwischen Ems und Elbe in ihren Bann gezogen, rund 600 .000 Stimmzettel wurden in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten ausgefüllt und abgegeben.

„Über diese Begeisterung für den Behindertensport freue ich mich ganz besonders“, sagt Karl Finke, der Präsident des veranstaltenden Behindertensportverbandes Niedersachsen (BSN). Der hiesige Verband gilt als Pionier. Deutschlandweit wurde der erste Behindertensportler des Jahres 2004 gekürt, da lief die Wahl in Niedersachsen schon das vierte Mal.