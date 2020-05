Erneute Abstimmung: Serie-A-Klubs wollen Fortführung der Saison in Italien

Die Klubs in Italien haben sich in der Corona-Krise erneut für eine Fortführung der Saison ausgesprochen. Es liege in der Natur der Dinge, dass die Liga spielen wolle, „es wäre gegen unsere Natur, das Gegenteil zu behaupten“, sagte Serie-A-Chef Paolo Dal Pino. Die Position unterstützten alle Klubs, teile die Liga am Freitag nach eine Videokonferenz mit. Bereits vor etwa zwei Wochen hatten die Klubs für die Wiederaufnahme des Betriebes gestimmt. Dazu soll ein strenges Sicherheitsprotokoll für alle Spieler gelten.

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus. In Italien sollen ab Montag die landesweiten Ausgangssperren leicht gelockert werden. Das Training sollen die Klubs der Serie A zwar am 18. Mai wieder aufnehmen dürfen. Sportminister Vincenzo Spadafora machte aber wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Spielbetrieb. „Der Weg zu einer möglichen Wiederaufnahme der Meisterschaft im Fußball wird immer steiler“, hatte er gesagt.

Serie A seit 12. März unterbrochen

Zuletzt hatte der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora die Hoffnungen der Fußball-Verantwortlichen auf eine baldige Wiederaufnahme der Serie A gedämpft. „Stand heute ist weder der Neustart der Liga noch das Training am 4. Mai gesichert“, sagte Spadafora dem TV-Sender Rai 2.

