Abstimmung startet: Wer wird Sportlerin, Sportler und Team des Jahres in Wolfsburg?

Es ist wieder so weit, jetzt habt ihr die Wahl: Zum zweiten Mal in Folge werden die Sportler und Sportlerinnen des Jahres in Wolfsburg per Online-Voting bestimmt. In der Nacht zu Samstag um 0 Uhr geht's los, Stimmen können bis zum 18. Januar abgegeben werden. In den Kategorien "Sportler des Jahres", "Sportlerin des Jahres" und "Mannschaft des Jahres" stehen jeweils drei Vorschläge zur Wahl – die Kandidaten und Kandidatinnen stellen wir in einer Bildergalerie (siehe unten) vor.

Die Stadt Wolfsburg kürt schon seit 1956 seine Sportler und Sportlerinnen des Jahres, diesmal erneut per Online-Abstimmung. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von Stadt, Sportverbänden und Journalisten gibt es immer noch. Aber diese ermittelt nicht mehr die Gewinnerinnen und Gewinner, sondern macht in den drei Kategorien jeweils drei Vorschläge, die Entscheidung treffen dann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger per Mausklick. "Es ist erfreulich, dass aus der Bevölkerung Vorschläge aus unterschiedlichsten Sportarten eingebracht wurden", freut sich Robin Scheil, CDU-Ratsherr und Sportausschuss-Vorsitzender der Stadt Wolfsburg. "Man darf gespannt sein, wer in diesem Jahr das Rennen macht."

Sportler/in des Jahres 2021 in Wolfsburg: Das sind die Nominierten Nominiert als Sportlerin des Jahres - Naike Ulrich (Boxen/AKBC Wolfsburg): Erster großer internationaler Auftritt – und dann bringt Naike Ulrich vom AKBC Wolfsburg direkt Edelmetall mit nach Hause. In Tiflis (Georgien) erboxte sich das U17-Talent in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm die Bronzemedaille. „Naike hat ein tolles Turnier geboxt und sich diese Medaille nach zwei tollen Kämpfen verdient. Es fehlt dem Anschein nach nicht viel zur europäischen Spitze“, lobte sie Coach Antonino Spatola direkt nach dem Turnier. Ebenfalls bemerkenswert: Für den AKBC war es die erste EM-Teilnahme im Boxen seit Domenik Hirsch 2014. Doch nicht nur EM-Bronze hat Ulrich in diesem Jahr verbuchen können. Zudem holte sie noch den nationalen Titel im Kickboxen. ©

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Wolfsburg eine eigens für die Sportler-Wahl eingerichtete Online-Plattform zur Verfügung gestellt - die gibt's in dieser Form nicht mehr. In diesem Jahr kann unter www.wolfsburg.de/sport-wahl abgestimmt werden. Dafür müssen sich Interessierte lediglich ein leicht zu erstellendes Benutzerkonto einrichten. Pro Nutzerkonto kann nur ein einziges Mal abgestimmt werden. "Ich hoffe, dass sich viele Menschen an der niedrigschwelligen Abstimmung beteiligen, sodass wir ein aussagekräftiges Ergebnis vorliegen haben", sagt Scheil.



Und es gibt erfreuliche Nachrichten: Anders als im vergangenen Jahr, als die Ehrung der Gewinner wegen der Corona-Pandemie nicht im gewohnten Rahmen erfolgen konnte, wird es diesmal ein festliches Ambiente geben. Die Ehrung der Sportler und Sportlerinnen ist für Freitag, 18. Februar 2022 (19 Uhr), im Schloss Wolfsburg anberaumt.

Doch jetzt geht's erst mal um die Abstimmung, die von Samstag an gut vier Wochen läuft. "Wolfsburg hat eine Bandbreite toller Sportler und Sportlerinnen", findet Scheil, "die zu Recht für so eine Ehrung vorgeschlagen wurden." Da schließt sich Ingolf Viereck, Bürgermeister und stellvertretender Sportausschuss-Vorsitzender der Stadt Wolfsburg, an: "Es ist gut, dass wir in allen drei Kategorien eine Bandbreite der unterschiedlichsten Sportarten zur Wahl stellen können."