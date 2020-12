Stimmt ab! Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen den VfL Bochum starten

Es geht Schlag auf Schlag in den letzten Wochen vor Weihnachten. Nur drei Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Heidenheim steht bereits die nächste Zweitligapartie für Hannover 96 an. In der englischen Woche empfängt die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak den Tabellenzweiten VfL Bochum.

Keine leichte Aufgabe, zumal sich der Klub aus dem Ruhrgebiet noch am Freitagabend gegen den SC Paderborn (3:0) in exzellenter Form präsentierte. Doch für 96 muss die Devise nichtsdestotrotz lauten: drei Punkte gegen den Absturz in den Tabellenkeller.