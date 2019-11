Abstoß statt Tor für Wiesbaden gegen Dresden: Kurioser Videobeweis sorgt für Fan-Wut

Was ist denn nur mit dem Videobeweis in dieser Zweitliga-Saison los? Zwei Wochen nach der kuriosen Elfmeter-Entscheidung für den VfL Bochum im Duell gegen Holstein Kiel, weil ein Auswechselspieler den Ball im Strafraum berührte, ist es in der Partie am Freitagabend zwischen Dynamo Dresden und dem SV Wehen-Wiesbaden zum nächsten VAR-Aufreger gekommen. Ein Tor von Wehen-Wiesbaden-Stürmer Manuel Schäffler wurde vom Schiedsrichter-Team um Martin Petersen nach Absprache mit dem Video-Assistenten zurückgenommen - da sich der Ball vor dem Start des Angriffs hinter der eigenen Toraus-Linie befunden haben soll. Rein regeltechnisch allerdings die richtige Entscheidung.