Absturz vom Aufstiegsplatz: So plant der HSV mit Trainer Hannes Wolf

Die Bilanz ist erschreckend! Gerade einmal 16 Punkte aus 14 Rückrunden-Spielen hat der Hamburger SV holen können, hat die letzten sechs Pflichtspiele sogar allesamt nicht gewinnen können. Zuletzt am Sonntag bei der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin . Der Aufstiegsfavorit ist nun nur noch Vierter - und hat den sicher geglaubten Aufstieg vorerst verspielt.

Doch Trainer Hannes Wolf steht nicht zur Disposition. Er soll auch weiterhin Trainer des HSV bleiben - auch bei einem möglicherweise verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dabei sind sich laut Bild die Verantwortlichen um Sportvorstand Ralf Becker einig.

"Es geht darum, zu schauen, auf wen kann ich mich verlassen. Man muss genau analysieren, warum die Dinge so laufen wie sie laufen. Uns fehlen Typen", sagte Becker. Den Trainer will er deshalb nicht opfern. "Das zu bin ich nicht bereit", wird er in der Bild zitiert.