Abwehr-Alarm bei Hannover 96: Jetzt wackelt auch noch Anton

Am Dienstagnachmittag fehlte Waldemar Anton beim Training. Die Abwehrsorgen bei 96 werden somit vor dem Heimspiel am Samstag gegen Aue immer größer. Denn mit Josip Elez stand nur noch ein gesunder Innenverteidiger der ersten Mannschaft auf dem Rasen.

Anton machen muskuläre Probleme zu schaffen. Ob es für den Defensivspieler reicht, um am Samstag gegen Aue in der HDI-Arena aufzulaufen, ist offen. Trainer Kenan Kocak sagt zwar, dass Anton "am Mittwoch wieder einsteigen soll", ob er dann aber für das Wochenende wirklich hundertprozentig fit ist, bleibt abzuwarten.

Neues Gesicht beim Training

Am Dienstagnachmittag trainierte Routinier Christian Schulz mit, der seit Sommer 2018 in der Regionalliga-Mannschaft von 96 kickt. Aus dem Nachwuchs war Tim Walbrecht dabei. Gut möglich, dass der 18-Jährige (elf Einsätze in der Regionalliga) am Samstag gegen Aue zum 96-Kader gehört.