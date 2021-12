"Man kann sie ausschalten": Abwehr-Legende Jürgen Kohler checkt Haaland und Lewandowski

Bayerns Lewandowski hat den Goldenen Schuh gewonnen, der Dortmunder Haaland hat in den ersten 50 Bundesligaspielen 50 Tore erzielt. Ihre Einordnung?

Man kann sie ausschalten. Wichtig ist das vorherige Studium ihres Spiels: Wie bewegt sich der Stürmer, wie dreht er sich, wenn er den Ball bekommt? Da geht es um Kleinigkeiten: Welche Schulter ist vorne, welche weggedreht? Und: Wie wird er am liebsten angespielt? Was mag er, was nicht? Im Idealfall stehst du als Abwehrspieler bereits im Passweg, wenn das Zuspiel kommt. Oder man stellt den Laufweg zu, bevor er in die Tiefe startet. Man muss einen guten Mix finden, den nötigen Abstand zu halten, aber doch nicht zu weit weg zu sein, falls er in Fahrt kommt. Man muss ihm frühzeitig im Spiel den Zahn ziehen, die Lust nehmen.