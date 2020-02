Abwehr-Problem vor HSV-Spiel: Zaubert Hannover 96 Marcel Franke etwa noch fit?

Viel Lob gab es zuletzt von Trainer Kenan Kocak für die medizinische Abteilung. Die Physiotherapeuten machen Überstunden, um Verletzte wie Hendrik Weydandt, John Guidetti oder Marcel Franke fit zu bekommen. Josip Elez ist bis zum Hamburg-Spiel am Samstag nicht zu helfen – er ist Gelb-Rot gesperrt.

Mit Felipe wird es ebenfalls nichts werden. Seine Oberschenkelverletzung aus dem Fürth-Spiel ist zu frisch. Es ist seine 21. Verletzung in siebeneinhalb Jahren bei Hannover 96 (71 Spiele). Manchmal möchte man Felipe tröstend in den Arm nehmen, wenn er so daliegt wie in Fürth, als der Schmerz in seinen Oberschenkel stach. Nun hat Kocak nur noch einen gesunden Innenverteidiger für das Spiel gegen den Hamburger SV: Waldemar Anton. Oder doch zwei?