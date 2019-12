Abwehrprobleme bei Hannover 96: Hat Kocak einen Geheimplan mit Jannes Horn?

Christian Schulz macht’s mit Auge. „Er war gut“, sagte 96-Trainer Kenan Kocak und lachte: „Nur nicht bei den Sprints.“ Statt intensiver Läufe trabte der 36-Jährige. In der Verletzungsnot half der Ex-Profi und frühere Kapitän gestern beim Profi-Training aus. Sonst spielt der gute alte „Schulle“ ja nur noch bei den Jungen in der Reserve. So soll es bleiben. Den Profis sagte er klipp und klar für den Spielbetrieb ab, obwohl dort in Josip Elez nur noch ein gelernter Innenverteidiger übrig ist.

Anton trainiert nur individuell - Horn oder Ostrzolek?

„Eine Trainingseinheit ist okay, aber im Spiel wird man mich bei der ersten Mannschaft nicht mehr im Trikot sehen“, sagte Schulz. Wer das 96-Trikot am Samstag ge­gen Erzgebirge Aue in der Abwehr trägt, ist völlig offen. Schließlich droht jetzt auch Waldemar Anton auszufallen. Am Mittwoch absolvierte der 23-Jährige aufgrund von muskulären Beschwerden nur eine individuelle Laufeinheit - ein Einsatz am Samstag ist fraglich.

Bleibt nur Elez, den Ko­cak auffällig oft lobte: „Gut, Josip.“ Was soll der Trainer auch tun, er hat ja sonst keinen zum Loben. „Wir schauen auch, ob wir eine interne Lösung finden oder einem so jungen Spieler die Aufgabe anvertrauen“, erklärte Kocak. Tim Walbrecht (18) trainierte am Dienstag erneut mit. Aber Ko­cak hat offensichtlich etwas anderes vor: die interne Lö­sung, den Abwehrgeheimplan mit Jannes Horn, der als Linksfuß ebenso wie Matthias Ostrzolek infrage käme.