Benjamin Schmidt gibt auch musikalisch alles für die BSG Chemie Leipzig

Leipzig. Benny Schmidt (29), Stütze in der Innenverteidigung der BSG Chemie, ist nicht nur knallharter Abräumer auf dem Spielfeld, sondern hat auch eine musikalische Ader. Jetzt bringt er eine ganze CD mit Songs über seinen Verein heraus.

„Das Emblem mit dem goldenen C trag ich auf der Brust, nicht aus Pflicht, sondern weil’s mir wichtig ist.“

Benny Schmidt, der mit seinen Rapper-Kollegen Siriuz und Ralf aka Rato zusammenarbeitete, will Songs ohne Klischee und die üblichen Attitüden aufnehmen. Fast die Hälfte seines Lebens verbringt er bereits mit Rap, seine ersten Songs schrieb er mit 15 Jahren. Noch viel länger hält „Schmidder“ der BSG Chemie die Treue – seit seinem sechsten Lebensjahr kickt er in Leutzsch. Nur ein kurzer Ausflug zu RB Leipzig II nach dem Zwangsende des FC Sachsen unterbrach die Zugehörigkeit zu den Grün-Weißen, denen er 2014 wieder beitrat.

Da liegt es fast nahe, dass er beide große Lieben miteinander verband. Dennoch stammte die Ursprungs-Idee gar nicht von ihm selbst: „Anfang des Jahres saßen wir zusammen und Siriuz brachte mich auf die Idee, einen Song über Chemie zu machen. Schnell war für uns klar, dass wir damit Chemie unterstützen wollen – was liegt da näher als das Thema Flutlicht?“ Gesagt, getan: Es wurde gesponnen, getextet, Beats gefunden – am Ende stand eine CD mit sechs Songs, deren Erlös zu 50 Prozent in das Flutlicht der Leutzscher geht. Zum Heimspiel gegen Luckenwalde am Sonntag soll die CD namens „Flutlicht“ im Alfred-Kunze-Sportpark zum ersten Mal käuflich zu erwerben sein.

„Chemie ist meine Heimat“

Dem Studenten auf Lehramt für Sport und Ethik ging es vor allem darum, seinen Verein mit seiner Musik in allen Facetten zu präsentieren. „Chemie ist meine Heimat. Der Verein ist vielfältig, hat so viel Tradition, da gibt es viel zu erzählen“, erzählt Benny. Und Siriuz ergänzt: „Die Leute verbinden etwas mit dem Verein. Das sind keine Menschen, die sich Sonntags um 12 Uhr entscheiden, zum Spiel zu gehen. Die Szene, in der sich Chemie bewegt, ist cool und macht Spaß“. Er wurde von seinem fußballspielenden Rapper-Kollegen mit dem Chemie-Gen angesteckt und geht nun, so oft er kann, zu den Spielen. Nach seinem „ersten Mal“ war schnell klar, dass auch das dazu gehörige Video in Leutzsch gedreht werden soll.

Szenegröße Arvid Wünsch, der als einer der versiertesten Hip-Hop-Videokünstler hierzulande gilt, setzte das Duo mitsamt Mannschaftskollegen und Fans in Szene. Schmidt: „Uns war es wichtig, die Orte einzufangen, an denen wir uns am liebsten aufhalten“. Zu sehen war das Video erstmals am 1. Mai auf den sozialen Netzwerken der BSG Chemie. Am 15. Mai wird es in der „Dankbar“ (Jahnallee) eine Release-Party mit der gesamten Mannschaft geben, die Songs werden dann auch live zu hören sein.

Seinen größten Traum jedoch beschreibt Benny Schmidt so: „Chemie steigt auf, wir machen eine Riesen-Party und wir spielen die Songs live im AKS. Das wäre das allergrößte!“ Getreu der Textzeile in seinem Lied „Grünes Blut“: „Das sind 100 Jahre Tradition, ich hab den Titel nie geholt, und trotzdem fühl ich mich belohnt“. Jens Fuge

