Abwehrsorgen beim BVB: Mats Hummels mit Corona-Verdacht in Isolation - Raphael Guerreiro positiv

BVB -Trainer Marco Rose wird am Wochenende gegen Arminia Bielefeld (So., 17.30/DAZN) seine Defensive umbauen müssen. Mit Raphael Guerreiro und Mats Hummels fallen höchstwahrscheinlich gleich zwei Stammkräfte aus.

Wie der Klub am Dienstagnachmittag mitteilte, hatte Guerreiro, der überwiegend auf der linken Außenbahn eingesetzt wird, ein positives Ergebnis bei einem Corona-Test. Auch bei Hummels bestehe der Verdacht einer Infektion, das endgültige Testergebnis stehe jedoch noch aus. Weil der Innenverteidiger Erkältungssymptome habe, befinde er sich jedoch bereits in Isolation.

Für die Dortmunder stehen gleich zwei Liga-Spiele in kurzer Zeit an. Nur drei Tage nach der Partie gegen Bielefeld, findet am Mittwoch, den 16. März die Nachholpartie gegen Mainz 05 statt, die wegen der zahlreichen Corona-Fälle beim FSV verschoben worden war.