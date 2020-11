Abwehrsorgen werden größer: RB Leipzig muss bis Jahresende auf Henrichs verzichten

Leipzig. RB Leipzigs Sommer-Neuzugang Benjamin Henrichs fällt bis zum Jahresende aus. Der Bundesligist bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung des Magazins Kicker. Der Nationalspieler leidet an den Folgen einer Patellasehnenentzündung und fehlte RB bereits am Dienstag in Paris. „Benny hat leider, nach wie vor, sehr große Schmerzen im Knie", sagte RB-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gastspiel in der französischen Hauptstadt (0:1).

