Abwerben von Handball-Talenten? Vorgehen des VfL Wolfsburg sorgt für Ärger

Der VfL Wolfsburg, der mit seiner ersten Frauen-Mannschaft in der Handball-Oberliga vertreten ist, hat mit strukturellen Veränderungen begonnen. Die Reserve wird zur „Juniormannschaft“, der Verein etabliert einen „Leistungsbereich Handball“. Ziel sei es, "den Frauen-Handball hier in der Region wieder attraktiver zu machen. Wir wollen in der Region eine Art Leuchtturm werden", sagte Spartenleiter Jens Wöhner. Dazu will der Verein "langfristig wieder eine A- und eine B-Jugend melden können." Doch irgendwo müssen diese Spielerinnen auch herkommen, deshalb buhlt der VfL um Talente anderer Vereine - und das sorgt für Ärger. Beispielsweise bei Andree Klebba, der bei der JSG Allertal eine B-Jugend trainiert, die nun in der Landesliga Meister geworden ist. "Wir müssen in Wolfsburg und Umgebung was tun in Sachen Frauen-Handball", sagt der Nachwuchs-Trainer. "Aber nicht so. Man muss die Vereine, die Jugendarbeit betreiben, integrieren. Hinterlistig Spielerinnen abzuwerben, ist nicht nachhaltig gedacht."

Handball-Oberliga: VfL Wolfsburg - HSG Plesse-Hardenberg. ©

Den Meister-Coach ärgert vor allem die Vorgehensweise des VfL. "Anstatt das Gespräch mit dem Verein zu suchen, werden sich Telefonnummern der Spielerinnen über Dritte besorgt. Wir sprechen hier von 16-Jährigen, die das zweite Jahr B-Jugend gespielt haben", beklagt Klebba, der aber dennoch vorschlägt: "Vielleicht sollte man mit einem finanzkräftigen Partner eine starke B- oder A-Jugend in der Oberliga ins Rennen schicken. Aber sowas funktioniert nur, wenn man miteinander spricht." Der JSG-Trainer betont aber auch: "Ich hätte mich auch bei jedem anderen Verein ohne weibliche Jugendarbeit über die Vorgehensweise geärgert. Jetzt ist es eben der VfL." Würden wichtige Spielerinnen der JSG zum VfL wechseln, würde dass das Team von Klebba vor ein Problem stellen, schließlich will das Team auch in der kommenden A-Jugend-Saison wieder in der Landesliga antreten. Bei einem Wechsel könnten die Spielerinnen zwar noch mit einem Doppelspielrecht für die JSG auflaufen, aber "der VfL hat die Hand drauf und kann entscheiden, wo sie am Wochenende zum Einsatz kommen". Ein weiteres Problem: Eine Ausbildungsentschädigung wird bei einem Wechsel nicht fällig. Auch von der Verbandsliga-B-Jugend des HSV Warberg/Lelm im Kreis Helmstedt hat der VfL drei Spielerinnen angesprochen. Coach Maximilian Gutzeit: "Es ärgert mich nicht, dass sie die Spielerinnen ansprechen, sondern wie sie es machen." Schließlich wende sich der VfL an die Leistungsträgerinnen des Teams, und das beeinflusse die Saisonplanung enorm. "Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie offen und ehrlich mit den Trainern gesprochen hätten." Gutzeit habe das Gespräch mit dem VfL gesucht, doch sein Vorschlag einer Kooperation sei auf wenig Gegenliebe gestoßen, so der Coach.