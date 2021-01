"Tuttosport": AC Mailand mit Interesse an Bayern-Profi Douglas Costa – Blitz-Wechsel noch im Januar?

Der brasilianische Ex-Nationalspieler, der bereits von 2015 bis 2017 für den FCB kickte, war im Oktober überraschend nach München zurückgekehrt und sollte den Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen anheizen. Hinter Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané und den zentraleren Spielern Thomas Müller und Jamal Musiala kommt Costa aber kaum zum Zuge. So wurde in Italien mehrfach über Gespräche berichtet, wonach der Leihvertrag vorzeitig aufgekündigt werden könnte. Bayern habe Juve dazu die Erlaubnis erteilt. Das Transferfenster ist noch bis Montag geöffnet.

Laut Daily Telegraph war Costa in der vergangenen Woche daraufhin unter anderem beim englischen Premier-League-Klub Wolverhampton angeboten worden. "Douglas hat eine Phase gehabt, in der er hart gearbeitet hat. Aber aktuell ist es schon so, dass der Konkurrenzkampf sehr groß ist", sagte Flick zuletzt und machte Costa wenig Hoffnung auf Einsatzzeiten. Beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg stand Costa Mitte Januar gar nicht im Kader, bei den Auswärtsspielen in Augsburg (1:0) und auf Schalke (4:0) schmorte er jeweils 90 Minuten auf der Bank.