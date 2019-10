Bericht: AC Mailand will Pep Guardiola und Ajax-Manager Marc Overmars als Führungsduo

Es ist inzwischen acht Jahre her, dass der AC Mailand 2011 zuletzt italienischer Meister wurde. Vom einstigen Glanz des siebenmaligen Champions-League-Siegers ist inzwischen nicht mehr viel übrig geblieben, in der vergangenen Saison reichte es gerade einmal zu Platz fünf und damit für die Europa League - wären die Rossoneri nicht wegen Verstoßes gegen das Financial Fair Play ausgeschlossen worden. Die US-Investmentgruppe Elliott Management, die den Klub 2018 übernommen hat, möchte das ändern und hat nach Informationen der Mundo Deportivo große Namen im Blick.

So peile der einstige italienische Top-Klub die Verpflichtung von Pep Guardiola an, dessen Vertrag bei Manchester City im Sommer 2021 ausläuft . Der Spanier soll die Qualität und Konstanz auf der Trainerposition bringen, die Mailand seit Jahren fehlt. Seit dem Abgang von Meister-Coach Massimiliano Allegri im Januar 2014 waren gleich neun Trainer im Amt. Zuletzt musste der erst im Juni verpflichtete Marco Giampaolo wegen ausbleibender Erfolge gehen .

Nach Angaben der Mundo Deportivo soll aber nicht nur ein neuer, namhafter Trainer kommen. Demnach sei der AC Mailand auch auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor, da man mit der Arbeit von Ex-Profi Paolo Maldini nicht zufrieden sei. Als Favorit gelte der Niederländer Marc Overmars, der seit 2012 die Geschicke bei Ajax Amsterdam leitet. Das Problem: Der 46-Jährige hat seinen Vertrag in Holland gerade erst bis 2024 verlängert. Ein Wechsel 2021 wäre also nur gegen Ablöse möglich.

Mailand ist einmal mehr mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, enttäuschte aber bislang jegliche Erwartungen. Nach vier Niederlagen in den ersten sieben Spielen der Serie A belegt der 18-malige Meister nur Platz 13. Der ausbleibende Erfolg sorgt für Spott und Kritik. So lästerte der frühere Milan-Profi Zlatan Ibrahimovic: "Milan ist ein Desaster. Sie reden nur, aber machen gar nichts. Sie sind nicht mehr der Klub, in den sich damals jeder verliebt hat, in Italien und auf der ganzen Welt."