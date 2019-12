Wird Rangnick neuer Trainer und Sportdirektor beim AC Mailand? Serie-A-Klub dementiert Gerüchte

Der AC Mailand hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach der italienische Traditionsklub am früheren Bundesliga -Trainer Ralf Rangnick interessiert sei. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Klub-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden. Bereits im Januar solle Rangnick als Berater einsteigen.

Rangnicks Berater Marc Kosicke wollte den Bericht auf Anfrage der dpa nicht kommentieren. Rangnick - der zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, dem Rekordmeister aber absagte - würde mit Milan nicht nur einen der bekanntesten Vereine der Welt übernehmen, er wäre als Trainer und Sportchef in Personalunion sowohl für die Trainingseinheiten als auch für die Kaderplanung zuständig. Der AC Mailand hatte sich gerade erst von Trainer Gennaro Gattuso getrennt und und dafür Marco Giampaolo verpflichtet. Dieser hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 - mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Rangnick hatte in Deutschland unter anderem Hannover 96, den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und bis zum Sommer als Übergangslösung erneut RB Leipzig trainiert und sich im internationalen Fußball den Ruf eines Top-Entwicklers erarbeitet. Seit dem 1. Juli ist er als "Head of International Realtions and Scouting" in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk von Red Bull tätig.

Auch RB-Coach Julian Nagelsmann äußerte sich zu den Gerüchten. "Der Austausch mit erfahrenen Trainern ist für mich immer wertvoll. Aber ich entscheide nicht über seine Lebensplanung. Dass er eine große Bedeutung für den Verein hat, ist ja klar", sagte er über seinen Vorgänger.