AC Mailand und Juventus Turin ziehen nach: Serie-A-Klubs verkünden Super-League-Ausstieg

Nach Inter Mailand und Atlético Madrid haben mit dem AC Mailand und Juventus Turin am Mittwoch die beiden verbliebenen italienischen Top-Klubs ihren Rückzug aus der Super League bekanntgegeben. Das teilten die Serie-A-Klubs am frühen Nachmittag mit. Die vier Vereine folgen damit dem Beispiel der sechs englischen Teilnehmer um Manchester City und dem FC Liverpool, die sich bereits in der Nacht zu Mittwoch von dem geplanten Wettbewerb abwendetet hatten. Mit dem FC Barcelona und Real Madrid sind damit aktuell nur noch zwei der ursprünglichen Teilnehmer mit an Bord.

