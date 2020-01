Trauer um Kobe Bryant: AC Mailand trägt Trauerflor für verstorbene Basketball-Legende

Zu Ehren von Basketball-Legende Kobe Bryant läuft der AC Mailand im Pokalspiel gegen den FC Turin mit einer schwarzen Armbinde auf. Die Spieler würden so am Abend (20.45 Uhr) den „großen Rossoneri-Fan“ ehren, kündigte der Serie-A-Klub am Dienstag an. Zudem ist im Stadion eine Schweigeminute geplant.

Bryant war am Wochenende bei einem Hubschrauber-Absturz in Kalifornien zusammen mit seiner Tochter Gianna und weitere sieben Menschen gestorben. Der Basketballer hatte als Kind ab den 80er Jahren mit seiner Familie mehrere Jahre in Italien gelebt. Sein Vater spielte dort Basketball. Der Sohn lernte in der Zeit Italienisch, begeisterte sich für Fußball und wurde zum bekennenden Anhänger des AC Mailand.

Italienischer Fußball-Verband reagiert mit Trauerwoche auf Bryant-Tod

Dem US-Sender CNN erzählte Bryant einmal, er habe damals schon in Italien beim Fußball rassistische Vorfälle erlebt - und ebenfalls dort von seinen Eltern gelernt, damit umzugehen. Der italienische Basketballverband setzte bereits am Wochenende eine Trauerwoche mit Gedenkminuten bei den Spielen an.

