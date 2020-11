Tabellenführung gewahrt: Zlatan Ibrahimovic rettet der AC Mailand bei Udinese per Fallrückzieher den Sieg

Die AC Mailand hat in der italienischen Serie A den nächsten Sieg eingefahren. Am Sonntagmittag gewannen die Rossoneri mit 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio. Sturm-Routinier Zlatan Ibrahimovic ragte in der Mannschaft von Trainer Stefano Pioli wieder einmal heraus: Erst bereitete er den Führungstreffer durch Franck Kessie vor. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rodrigo de Paul erzielte der 39 Jahre alte Schwede den Siegtreffer in der Schlussphase dann selbst.