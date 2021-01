Trotz Unterzahl: Zlatan Ibrahimovic festigt AC Mailand den Platz an der Spitze

Zlatan Ibrahimovic ist wieder da! Nach seiner Verletzungspause hat der Schwede erstmals wieder für AC Mailand getroffen - und das gleich doppelt. Beim 2:0-Sieg über Cagliari Calcio sorgte Ibrahimovic schon in der 7. Minute per Elfmeter für die Führung. Keine zehn Minuten nach der Halbzeitpause stach der 39-Jährige dann zum zweiten Mal zu (52.) und bescherte der Mannschaft von Stefano Pioli einen kleinen aber bedeutenden Vorsprung auf Stadtrivale Inter Mailand .

Ibrahimovic feierte gegen Cagliari sein Startelf-Debüt nach einer langen Verletzungspause. Am 22. November verletzte sich der Schwede im Spiel gegen die SSC Neapel, nachdem er zuvor noch per Doppelpack für die zwischenzeitliche 2:0-Führung sorgte. Eine Wadenverletzung, die er sich im Training zuzog, hinderte ihn dann bis ins neue Jahr an einem Einsatz - nun gegen Cagliari stand Ibrahimovic das erste Mal wieder von Anfang an auf dem Platz und traf gleich doppelt.