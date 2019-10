Acelya Akpinar holt mit 16 WM-Titel im Thai-Boxen - Olympia 2024 ist ihr Traum

Acelya Akpinar aus dem Powerhouse Gym am Steintor ist Weltmeisterin im Thai-Boxen. Nach ihrem Triumph habe sie vor Glück durchgehend geheult - und sich danach schon wieder neue Ziele gesteckt: Nach dem Abitur peilt die Kampfsportlerin die Teilnahme an Olympia 2024 an. Ihr Trainer ist optimistisch.