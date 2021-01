"Achillessehne gespürt": BVB-Trainer Terzic gibt Update zur Verletzung von Witsel 

Borussia Dortmund bangt um seinen Mittelfeld-Star: Axel Witsel. Der Belgier musste beim 3:1-Sieg bei RB Leipzig bereits in der 30. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der 31-Jährige ging kurz zuvor ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste von den Betreuern gestützt den Platz verlassen. Kurz nach der Partie hat BVB-Trainer Edin Terzic ein Update zu Witsel gegeben. Der Dortmunder hat sich offenbar an der Achillessehne verletzt.

Zwar gebe es noch keine Diagnose, die "zu tausend Prozent zutreffen wird", sagte Terzic nach seinem vierten Sieg im fünften Spiel als BVB-Coach. Aber man könne die Verletzung lokalisieren. "Es geht darum, dass er so ein bisschen die Achillessehne gespürt hat", so Terzic bei Sky. "Wir hoffen, schnellstmöglich Auskunft zu bekommen und dass es nicht so lange dauern wird.“