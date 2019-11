Bestätigt: 1. FC Köln löst Vertrag mit Ex-Trainer Achim Beierlorzer auf

Die Kölner hatten sich nach der jüngsten Last-Minute-Pleite gegen die TSG Hoffenheim (1:2) von Beierlorzer getrennt, der erst vor Beginn der Saison von Jahn Regensburg gekommen war. Einen Tag nach der Niederlage in seinem kolportierten Job-Endspiel und dem vorzeitigen Rücktritt von Sportvorstand Armin Veh zog die Klubführung nun die Konsequenzen. Zuvor war das Training abgesagt worden.

Hennes ist Kultmaskottchen und Wappentier vom 1. FC Köln. 1950 schenkte eine Zirkusdirektorin dem Verein auf einer Karnevalssitzung einen Geißbock. Der pinkelte dem damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler auf den Arm. Seitdem heißen alle Geißböcke Hennes, zur Saison 2019/20 trat Hennes IX. sein Amt an. ©

Köln ohne Führung: Dardai, Weinzierl und Gisdol als neue Trainer gehandelt

Zuvor hatte der 51-Jährige als Jugendtrainer bei Greuther Fürth und RB Leipzig gearbeitet, wo er auch als Co-Trainer von Ralf Rangnick angestellt war. Für den Gymnasial-Lehrer, der in diesem Sommer seinen Beamtenstatus verlor, ist es die erste Station als Trainer in der ersten Liga. Nach anfänglicher Euphorie um seine Person geriet er aber schnell in die Kritik.