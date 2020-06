Mainz 05 und der 1. FC Köln bleiben erstklassig: Trainer Achim Beierlorzer bekommt doppelte Nicht-Abstiegsprämie

Trainer Achim Beierlorzer konnte sich am Samstag gleich doppelt freuen. Durch ein 3:1 gegen Werder Bremen führte der Trainer Mainz 05 zum Klassenerhalt. Beim anschließenden Blick auf die Ergebnisse von den anderen Plätze dürfte sich sein Gesicht noch weiter aufgehellt haben: Auch sein Ex-Klub 1. FC Köln sicherte sich durch ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt ein weiteres Jahr in der Bundesliga . Doch nicht nur die emotionale Verbindung zu seinem ehemaligen Verein sorgte bei Beierlorzer für Zufriedenheit. In der privaten Kasse klingelte es offenbar gleich zweimal.

Zum Hintergrund: Beierlorzer war als Trainer des 1. FC Köln in die aktuelle Saison gegangen. Nach nur zwei Siegen aus den ersten elf Spielen war Anfang November aber Schluss. Markus Gisdol übernahm. Doch auch Beierlorzer kehrte in Blitz-Geschwindigkeit auf eine Bundesliga-Bank zurück. Neun Tage nach dem Aus in Köln übernahm der 52-Jährige den Job bei Mainz 05 und führte die Rheinhessen zum Verleib in der Liga.