Bericht: FSV Mainz 05 trennt sich von Trainer Achim Beierlorzer - Co-Trainer übernimmt vorerst

Einen Tag nach der Entlassung von David Wagner als Trainer von Schalke 04 muss in der Bundesliga offenbar der zweite Coach in der noch jungen Saison gehen. Einem Bericht der Bild zufolge hat sich der FSV Mainz 05 von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Demnach soll Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, der bereits in der vergangenen Saison nach dem Aus von Sandro Schwarz eingesprungen war, das Team an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) im Auswärtsspiel bei Union Berlin betreuen. Eine Bestätigung vom Verein gab es zunächst nicht.