Armin Veh sagt Sky-Interview nach Derby-Pleite ab: Spekulationen um Köln-Trainer Achim Beierlorzer

Die Luft für Trainer Achim Beierlorzer beim 1. FC Köln wird offenbar immer dünner. Nach Angaben von Sky sagte der Geschäftsführer der Rheinländer, Armin Veh, ein zuvor vereinbartes Interview im Anschluss an das Derby bei Fortuna Düsseldorf kurzfristig ab - und ließ damit Raum für Spekulationen. "Normalerweise sagt Armin so etwas nicht ab", sagte Sky-Experte Heribert Bruchhagen: "Er will sich wohl nicht die Trainerfrage stellen lassen und die nötige Distanz aufbauen." Die Kölner waren durch das 0:2 beim Erzrivalen noch tiefer in die Krise geraten.