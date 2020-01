Auszeichnung für BVB-Star: Achraf Hakimi ist Afrikas Nachwuchsfußballer des Jahres

Was für eine Ehre für Achraf Hakimi! Der BVB-Profi wurde vom afrikanischen Fußballverband CAF am Dienstagabend in Hurghada zum Nachwuchsfußballer des Jahres 2019 gewählt. Der Marokkaner, der seit 2018 für den BVB spielt, ist einer der Leistungsträger bei den Dortmundern und vielseitig seinsetzbar. Bei den "Schwarz-Gelben" kommt der 21-Jährige zumeist auf der Rechtsverteidigerposition oder auf dem rechten Offensiv-Flügel zum Einsatz. Für den BVB kam er in der laufenden Saison in allen Ligaspielen zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. Zudem bereitete er sechs Treffer vor.