Berater macht Hoffnung auf Verbleib von Achraf Hakimi beim BVB: "Ist weiter eine Option"

Noch ist die Zukunft von Achraf Hakimi ungewiss. Die Leihe des Marokkaners endet nach der Saison, dann muss er zunächst einmal zurück zu Real Madrid. Doch Borussia Dortmund ist durchaus daran interessiert, den schnellen defensiven Flügelspieler weiter in seinen Reihen zu wissen. " Wir haben bereits mehrfach unser Interesse daran bekundet, ihn über den Sommer hinaus bei uns zu behalten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch kurz vor Weihnachten. Nun hat Hakimi-Berater Alejandro Camano dem BVB wieder Hoffnung auf einen Verbleib des 21-Jährigen bei den Schwarz-Gelben gemacht.

DFL-Präsidium erklärt: Kein finaler Termin für Bundesliga-Neustart bei Meeting am Donnerstag

"Spiegel" berichtet: So plant die Taskforce die Bundesliga-Geisterspiele – Appell zu "vorbildlichem Verhalten"

"Achraf ist der beste Rechtsverteidiger der Welt, gemeinsam mit Trent Alexander-Arnold. Alle großen Teams in Europa wollen ihn haben und dazu zählt natürlich auch Real Madrid", sagte Camano bei Sky. Und weiter: "Auch der BVB ist weiterhin eine Option für uns. Wir warten aktuell einfach ab." Entschieden ist derzeit noch nichts, was unter anderem auch an der Corona-Krise liegen dürfte.