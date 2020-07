Offiziell: Ex-BVB-Leihgabe Achraf Hakimi wechselt von Real Madrid zu Inter Mailand

Einen Teil seiner neuen Teamkollegen kennt Hakimi bereits aus den Duellen mit Inter in der Champions-League-Gruppenphase der abgelaufenen Spielzeit, als der BVB die Mailänder daheim auch dank zweier Hakimi-Tore mit 3:2 bezwang , aber in Norditalien mit 0:2 unterlag .

Zorc bestätigt Hakimi-Abgang vor Hoffenheim-Klatsche

Zuvor hatten die BVB-Bosse stets betont, zu hoffen, dass gemeinsam mit Real und Hakimi eine Lösung gefunden werde, um den Außenbahnspieler auch in der kommenden Saison bei den Westfalen zu halten. Dann jedoch war das konkrete Interesse von Inter Mailand bekannt geworden, so dass der jetzt vollzogene Transfer letztlich keine Überraschung mehr ist.

Im Verlauf der gerade abgelaufenen Spielzeit stellte Favre das System dann auf eine 3-4-3-Formation um, in der Hakimi oft in einer offensiveren Rolle im rechten Mittelfeld glänzte. Insgesamt bestritt der 21-Jährige, der in Madrid geboren wurde, für Dortmund in den zwei Jahren 73 Pflichtspiele, in denen er zwölf Treffer erzielte und 17 weitere vorbereitete.