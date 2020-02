Trotz Ende von Real-Leihe: Achraf Hakimi schließt BVB-Verbleib nicht aus

Was passiert mit Achraf Hakimi? Der Rechtsverteidiger ist bei Borussia Dortmund unumstrittener Stammspieler. Allein in den letzten beiden Bundesliga-Partien lieferte der Marokkaner drei Vorlagen. Insgesamt hat er noch kein einziges Pflichtspiel in dieser Saison verpasst. Doch – Stand jetzt – bricht er dem BVB im Sommer weg. Dann endet nämlich das zweijährige Leihgeschäft mit Real Madrid, Hakimi müsste zurück nach Spanien. Doch nun hat der 21-Jährige erneut nicht ausgeschlossen, dass er weiter beim BVB bleiben könnte: In seinem Vertrag stünde zwar, dass er zurück zu Real müsse. "Aber im Juni kann alles passieren und wir werden sehen, was der Sommer bringt", sagte er dem Radiosender Cadena SER.

Ob bei Real oder Dortmund: Hakimi will Stammspieler sein

Hakimi hat im gleichen Zug auch verraten, was für ihn den Ausschlag dabei gibt, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. Und das könnte durchaus für die Borussia sprechen: "In meinem Kopf ist, dass ich spielen und mich wie bisher weiterentwickeln muss. Und das dort, wo man mir die Chance dazu gibt. Hier in Deutschland gibt man mir die Chance." Der BVB und Trainer Lucien Favre ließen ihn "zeigen, was für ein Fußballer ich bin".

Bei den Königlichen ist Hakimis Position derzeit indes blockiert: Dort ist der ehemalige Leverkusener Dani Carvajal auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt. Dazu kehrt im Sommer aller Voraussicht nach auch der zur Zeit an den FC Bayern verliehene Alvaro Odriozola nach Madrid zurück. Es klingt jedenfalls nicht so, als würde Hakimi sich mit einer Rolle als Ersatz abfinden: "Auf der Bank sitzen? Nun ja, wir werden sehen."

BVB-Sportdirektor Zorc will Hakimi wohl länger binden